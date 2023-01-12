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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca'dan gündemi altüst edecek Deccal açıklaması: Şu an hayatta! Türkiye...
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan gündemi altüst edecek Deccal açıklaması: Şu an hayatta! Türkiye...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Deccal meselesine ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 14:11:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan gündemi altüst edecek Deccal açıklaması: Şu an hayatta! Türkiye...

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN TÜRK canlı yayınında Deccal ve Mehdi ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, İslam inancına göre aldatıcı ve inkârcı, dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimse olarak bilinen ve kainatın en korkunç olaylarından biri olarak gösterilen Deccal'le ilgili flaş iddialarda bulundu.

Cübbeli Mahmut Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ahir zamanın en büyük fitnecisi olacak Deccal'in kendisini 'ilah' ilan edeceğini belirterek, neler yapacağını ve nasıl öleceğini anlattı.

Deccal çok uzun boylu, çok korkunç biri

Cinleri kullandığı için olağanüstü güçlere sahip olduğunu söylediği 'Deccal'i 'çok uzun boylu, cüsseli, çok korkunç' diye tanımlayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Deccal Türkiye'ye gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Deccal Türkiye'ye gelecek

"Türkiye'ye gelecek tabii, Mekke ve Medine hariç bütün dünyayı çiğneyecek. İran'daki İsfahan Yahudilerinin arasından çıkacak."

Deccal şu anda hayatta!

İslam inancına göre kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilen Deccal'in ne zaman dünyaya geleceği sorulan Cübbeli Ahmet Hoca, "Deccal şu anda hayatta" iddiasında bulundu.

Mehdi bu yüzyılda gelmeyecek!

'Mehdi'nin gelip gelmeyeceği sorulan Cübbeli Ahmet Hoca, "Mehdi mutlaka gelecek. Benim okuduğum hadislerde bunu görüyorum. Ama bu yüzyılda değil" diye konuştu.

'Deccal'i birisinin öldürüp öldürmeyeceği sorusuna ilişkin ise Cübbeli Ahmet Hoca, "İsa aleyhisselam öldürecek" dedi.

Deccal'in ölümünün kıyamete ne kadar zaman kala gerçekleşeceğine dair ise Cübbeli Ahmet Hoca, "Güneş batıdan doğmadan hemen önce bunlar. Güneş batıdan doğduktan sonra da dünyanın 120 senesi var. Deccal kıyametten hemen hemen 200 sene öncesinde gelecek." ifadelerini kullandı.

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