Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un karşılanmasına tepki

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 9. kez ayin yapıldı.

Ayini yönetmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos da dün İstanbul'dan tarifeli uçakla beraberindeki Ortodoks din adamları ile Trabzon’a geldi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’a havalimanı VİP salonundan çıkışta iş adamı Efkan Başkan tarafından bir demet sarı yayla çiçeği, isminin yazılı olduğu Trabzonspor şampiyonluk forması, kaşkolu ve maskesi hediye edildi.

Karşılamaya tepki gösterdi

Patrik'in çiçeklerle ve Trabzonspor ürünleriyle karşılanmasının ardından Cübbeli Ahmet Hoca'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Bartholomeos'u havaalanında karşılayan iş adamı Efkan Başkan'a tepki gösterdi.

Bartholomeos'un ekümenikliğini kutlama yeri yapan iş adamı Başkan'la ilgili uyarıda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Formaya yazdırılan 'Ekümenik' tabirinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Trabzonspor'un forması buna alet edilemez."

Trabzonspor'un bu duruma alet edilmemesi gerektiğini de belirten Cübbeli Ahmet Hoca, karşılamadan Müslümanların rahatsız olduğunu ifade etti.

Ekümeniklik projesinin başka emelleri olduğunu da sözlerine ekleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu takdirde Fâtih, Yavuz ve Kânûnî dâhil bütün pâdişâhlarımızın ve birçok ulemâ ve evliyâmızın kabirleri dâhil Hristiyanların eline geçme tehlikesi vardır." dedi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 9. kez ayin yapıldı.

Ayini yönetmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos da dün İstanbul'dan tarifeli uçakla beraberindeki Ortodoks din adamları ile Trabzon’a geldi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’a havalimanı VİP salonundan çıkışta iş adamı Efkan Başkan tarafından bir demet sarı yayla çiçeği, isminin yazılı olduğu Trabzonspor şampiyonluk forması, kaşkolu ve maskesi hediye edildi.

Karşılamaya tepki gösterdi

Patrik'in çiçeklerle ve Trabzonspor ürünleriyle karşılanmasının ardından Cübbeli Ahmet Hoca'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Bartholomeos'u havaalanında karşılayan iş adamı Efkan Başkan'a tepki gösterdi.

Bartholomeos'un ekümenikliğini kutlama yeri yapan iş adamı Başkan'la ilgili uyarıda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Formaya yazdırılan 'Ekümenik' tabirinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Trabzonspor'un forması buna alet edilemez."

Trabzonspor'un bu duruma alet edilmemesi gerektiğini de belirten Cübbeli Ahmet Hoca, karşılamadan Müslümanların rahatsız olduğunu ifade etti.

Ekümeniklik projesinin başka emelleri olduğunu da sözlerine ekleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu takdirde Fâtih, Yavuz ve Kânûnî dâhil bütün pâdişâhlarımızın ve birçok ulemâ ve evliyâmızın kabirleri dâhil Hristiyanların eline geçme tehlikesi vardır." dedi.

"Ekümenik' tabirini yazan bir zihniyet asla kabul edilemez"

Milliyetçiliğin merkezi kabûl edilen Karadeniz'de ve özellikle Trabzon'da Bartholomeos'u formayla karşılayıp üzerine de devletimizin sınırlarını aşan bir patriklik yetkisini ifâde eden "Ekümenik" tâbirini yazan bir zihniyet aslâ kabûl edilemez ve Trabzonspor'un forması buna âlet edilemez. Bundan bütün Müslümanlar rahatsız olmuştur.

Ekümeniklik projesi İstanbul'da Suriçi'nde Vatikan gibi müstakil bir devlet kurulup buranın Hristiyanlaştırılması için hedeflenen bir oluşumdur.

"Birçok ulema ve evliyamızın kabrinin Hristiyanların eline geçme tehlikesi var"

Bu takdirde Fâtih, Yavuz ve Kânûnî dâhil bütün pâdişâhlarımızın ve birçok ulemâ ve evliyâmızın kabirleri dâhil Hristiyanların eline geçme tehlikesi vardır.

Böyle bir ünvânı Fener Patriği'ne lâyık gören bir kişi şuurlu bir Müslüman ve Trabzonlu olamaz. Bu zihniyete mensûb olanlar olsa olsa gâvur pabucu yalayan ve İslâm kimliğini hiçe sayan şahıslar olabilir."