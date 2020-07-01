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Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Esra Albayrak'a "oh olsun" diyenlere cevap

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve yeni doğan bebeğine yönelik hakaret ve iftiralarla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:00:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'a konuk olduğu Perde Arkası programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve yeni doğan bebeğine yönelik hakaret ve iftiralarla ilgili konuştu. Cübbeli Hoca, "bu iftirayı yayanları bir kenara bırakın oh olsun diyenlere bile azap vardır" dedi.

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