Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin sosyal medya hesabından geçmişte yaptığı bir konuşmayı yeniden paylaştı.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından ‘ Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz’ dedi.

Hoca geçmiş konuşmasında yaptığı konuşmasında, ‘Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah’a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok’ ifadelerini kullanmıştı.