Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, karma eğitime karşı eğitimi destekleyen kesimlere sert çıkarak, "Ayet inmiş, Allah'a itiraz ediyor. Karma eğitime karşı olunmasına laf ediyorlar. Gavurlar bile ayrı yapıyor. Ülkede madem özgürlük var, onu neden kısıtlıyorsun. Ben örneğin kızımı, kız okuluna göndereceğim, buna niye itiraz ediyorsun? Burada kadınlar kendi aralarında kız okulu açması nasıl sakıncalı olur? Ben karma eğitime mecbur muyum?" dedi.

"Her şey ithal"

Takva konusunda eksik olduğumuzu ve Allah'ın bereketine nail olamadığımızı söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bunun için iflah olmuyoruz, iki yakamız bir araya gelmiyor. Maddi, manevi düzelmiyoruz. Memlektin her yeri tarla, arsa, insan eksen çıkacak. Ama bakıyorsun her şey ithal ya. Patates ithal, soğan ithal, kuru fasülye ithal, mercimek ithal, her şey ama her şey ithal. Neden bu neden? Çünkü bereket kapılarını Mevlam açmıyor. Takvada eksik insanlarız" ifadelerini kullandı.

