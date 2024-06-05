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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca’dan çok önemli açıklamalar! Mal sahiplerinden mallarına göre vergi alınmalı! Herkesin insanca yaşama hakkı yok mu?
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan çok önemli açıklamalar! Mal sahiplerinden mallarına göre vergi alınmalı! Herkesin insanca yaşama hakkı yok mu?

Yeniakit Publisher
2024-06-05 11:28:00 -

Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV canlı yayınında açıklamalar yaptı. Ünlü, "20 evi olan kişiyle, 1 evi olan kişi aynı vergiyi mi ödemeli?" sorusuna "Mal sahiplerinden mallarına göre vergi alınmalı. Herkesin insanca yaşama hakkı yok mu?" yanıtını verdi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Ünlü "20 evi olan kişiyle, 1 evi olan kişi aynı vergiyi mi ödemeli?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

 

"Allah adaletle hükmetmenizi emreder. Bu zulümdür. Hac, zekat yetmez. Sen bireysel veya toplumsal olarak bir tarafa yamuluyorsan nasıl adaletten söz edilebilir? Mal sahiplerinden mallarına göre vergi alınmalı. Herkesin insanca yaşama hakkı yok mu? Yoksulluk sınırı 60 bin lira. Bu miktardan aşağı geliri olandan vergi alınmamalı. İnsan önce bir açlıktan, yoksulluktan çıksın. Kur'an şeriatına göre eğer yoksulluk 60 bin liraysa, adamın 30 bini varsa, aradaki farkı devlet ödemeli.

Büyük zenginler fedakarlık yapmalı. Kârlarından işçilere de verilmeli. Bu bir bağımsızlık mücadelesidir. Bir kerelik zenginler varlık vergisi versin. İnsanlar açlık sınırının altında yaşıyor. Enflasyonun düzelmesini nasıl bekleyecek?"
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