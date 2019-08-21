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Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyonda kendisi hakkında tartışılan 'hurma' polemiğiyle ilgili olarak konuştu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:37
Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...

Birçok televizyon programında kendisinden bir hayli uzak konular hakkında fikir beyan eden Barış Yarkadaş'a, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den cevap geldi.

Katıldığı bir televizyon programında, Ahmet Hoca'yı "hurmayı ısırdıktan sonra yanındaki kişiye vermesi ve o kişinin de bunu yemesi" konusunda eleştiren Barış Yarkadaş'a Cübbeli Ahmet Hoca telefonla cevap verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Her iki TV'de de benim yediğim hurmayı başka birine verip ona da yedirdiğime ilişkin görüntüleri eleştirdiniz. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. O gün elindeki hurmayı Hac'dan getirdiğini söyleyen ve ısrarla yedirmek isteyen kişiyi kırmamak için bir parça ısırdım. Koruma polisimin 'Yemeyin' uyarısı üzerine elimdeki hurmayı ısırdıktan sonra sahibine uzattım. Ancak bu kamuoyuna farklı yansıdı. Sanki yediğim meyvenin artığını yediriyormuşum gibi bir görüntü ortaya çıktı. Beni tanıyanlar bilirler, tıynetim böyle bir şeye uygun değildir. O meyveyi ısırmasam 'kibirli' olarak algılanabilirdim. Kamuoyunun bunu bilmesini istedim. Tarikat, cemaat ve şeyhlik konuları ise istismara açık olgulardır. Bu konudaki düşüncelerimi kamuoyu biliyor" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:37
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. Cübbeli Ahmet Hoca videoları
  3. Barış Yarkadaş

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