Cübbeli Ahmet Hoca'dan Alparslan Kuytul'a sert sözler: Ajan mısın, provokatör müsün?

Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaptı. Kuytul ve ekibinin polisin itidal çağrısını dinlemeyerek sloganlar atması, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Skandal sözler

Kuytul, koronavirüs tedbirlerine karşı, bir yandan da halkı kışkırtmak için sosyal medya üzerinden skandal paylaşımlar yaptı.

Alparslan Kuytul, "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuytul'un provokasyonuna, "Ya sen aklını peynirle mi yedin? Ajan mısın, provokatör müsün?" sözleriyle tepki tepki gösterdi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o açıklamaları:

Bayram namazı bu sene yasak. Niye yasak bizim iyiliğimiz için yasak. Resulullah (sav) emretti yasak etti. Yok İçişleri Bakanlığı yasak etti yok Tayyip bey yasak etti.

Çıkmış Kuytul mudur nedir ne biçim adam ya? Çıkmış diyor, ‘İslam ihanettir, dine hıyanettir.’ Neymiş 'bayram namazımızı kıldırmıyorlar.' Ya sen aklını peynirle mi yedin? Ajan mısın, provokatör müsün?

Milleti camilerde toplayıp korona mı yapsınlar. Orada bir kişinin iki kişinin ölümüne sebep olunsa katil mi olacaklar. Allah Allah…

Resulullah (sav) emrediyor, ’Yanaşmayın, bulunduğunuz yerden çıkmayın, evinizde durun sebaat edin.’ Sen ne yapmak istiyorsun?