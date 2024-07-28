Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş açıklaması! Yeni Akit'in haberiyle önemli mesaj

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir canlı yayında kullandığı Hazreti İsa'ya (a.s.) ilişkin ifadeleri çarpıtılarak hedefe kondu. Prof. Erbaş sözlerinin çarpıtıldığını vurgulayarak bir açıklamada bulundu.

Prof. Erbaş'ın açıklaması, Yeni Akit'te de "Ali Erbaş‘tan Hazreti İsa ile ilgili İslam’ın bakışı hakkında açıklamalar" başlığıyla haberleştirildi.

Cübbeli Ahmet Hoca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Erbaş'ın beyanının esas kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni Akit'in ilgili haberini de paylaşımına ekleyen Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

"Birkaç gün önce Diyânet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş’ın Îsâ Aleyhisselâm hakkında yapmış olduğu açıklamaya yine kendisi tarafından bir tashîh ve açıklama gelmiştir.

Bir çok grupta ve Akit’in sitesinde kendisi adına paylaşılan bu yazının mühtevâsı tamamen Ehl-i Sünnet itikâdına mutabık bulunmaktadır.

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Kendisi de bu itikâd üzere olduğunu beyân etmekte ve o günkü programda yanlış anlaşıldığını belirtmektedir.

Dolayısıyla şerîatta beyân esastır. Son beyânına itibar ederek kendisini tasdîk etmek de dînimizin bize yüklediği vazîfelerdendir.

Yaptığı bu tashîh ve itikâd beyânı ile fitneyi ortadan kaldırdığı için kendisine teşekkür ederiz.

Kendisinin açıklaması sitelerde şu şekilde yer almıştır:"