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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan akıl almaz olay! Fotoğraf kendini yere attı, Sakal-ı Şerif kendi kendine yürüdü
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan akıl almaz olay! Fotoğraf kendini yere attı, Sakal-ı Şerif kendi kendine yürüdü

Yeniakit Publisher
2023-12-03 14:54:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Bana hurafeci diyecekler ama' deyip anlattı. Evindeki tablonun kendini yere attığını anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, Sakal-ı Şerif'in odanın içinde kendi kendine hareket ettiğini söyledi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığını iddia ettiği ilginç bir olayı, 'bana yine hurafeci diyecekler ama' dedikten sonra sohbeti sırasında dinleyenlerine aktardı.

Evindeki tablonun kendi kendine düştüğünden ve kendini yere attığından bahseden Cübbeli Ahmet, "Hiç rüzgar yoktu, tablo kendi kendine düştü" ifadelerini kullandı.

'Gözlerimle gördüm' Seyit dua okuyunca...

Sakal-ı Şerif'in de kendi kendine hareket ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, "Bir Seyyid dua okudu, Sakal-ı Şerif kendi kendine dönmeye başladı. aç-ı şerif gidiyor geliyor. Şu gözlerle vallahi gördüm" dedi.

Bana yine hurafeci diyecekler...

Anlattıklarından ötürü tepki alacağını dile getiren Cübbeli Ahmet, "Bana yine hurafeci diyecekler. Desinler, ben yaşadığımı söylüyorum. Rüya değil" şeklinde konuştu.

Cübbeli Ahmet'in ilginç olaylar anlattığı o anlar, sosyal medyada gündem oldu.
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