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Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan AK Parti açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, herkesin merak ettiği "Ak Partili misiniz?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:25:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, "AK Partili misiniz?" sorusuna dikkat çeken cevaplar verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Partili olmamız mümkün değil. Gidişata bakarız. Gidişatta yanlış olursa… Kimse peygamber değil, kimse masum değil, yanılma payları var. Hataları var.’ dedi.

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Cübbeli Ahmet Hoca’dan olay sözler! ‘Bunların adamları mecliste! Bunlar mahlûkat, yaptıklarını canavar yapmaz’

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