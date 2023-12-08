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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni (k.s.) ziyaret etti!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni (k.s.) ziyaret etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 23:57:00 - 2023-12-09 00:02:40
Cübbeli Ahmet Hoca Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni (k.s.) ziyaret etti!

Cübbeli Ahmet Hoca Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki el Hüseyni Hazretleri'ni (k.s.) ziyaret etti.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın gerçekleştirdiği ziyaret sosyal medya hesabından "Cübbeli Ahmet Hoca, Büyük Velî es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Sākî el-Hüseynî ibnü’s-Seyyid eş-Şeyh Abdülbâkī el-Hüseynî (Kaddesellâhü Esrârahüm) Efendi’yi ziyâret etti." mesajıyla duyuruldu.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Seyyid Muhammed Saki el Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) dua istediği belirtilen mesajda, "Kendisinden duâ ve himmet talep etti, o da: 'Senin Ehl-i Sünnet müdâfaalarını çok destekliyoruz, sana duâ ediyoruz, senin benim kalbimde saklı bir yerin var ve sana karşı farklı özel bir muhabbettim var.' şeklinde teyit ve duâda bulundu.' denildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Allâh-u Teâlâ, Seyyid Muhammed Sākî efendimize hayırlı uzun ömürler, sıhhat-ü afiyetler ve şerî‘ata, tarîkata, hakîkate ve ma‘rifetullâha îsâl yolunda çok yüce hizmetler nasîb eylesin, maddî ve manevî imkânları müzdâd eylesin, müminlerin kalplerini kendileri için teshîr eylesin. Âmîn!


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Bu vesileyle bu ziyarete vesile olan kıymetli ahbabımız Molla Yunus Emre Aydın Hocaefendi kardeşimize teşekkürü bir borç biliriz. Şunu da ifade etmek isterim ki; Yunus Hocaefendi hakkında bir çok fitne ve iftira dolaşmaktadır. Oysa kendisi daima bana Seyyid Abdülbâkī Hazretleri’nin mahâdîm-i kiramına tâzîmde bulunmamı ve hilâfetleri hakkında asla şüphe etmememi telkîn etmiş. Daima adâleti ve insâfı vasiyet etmiştir. Ben buna kullar nezdinde de, Allah indinde de şâhitlik ederim. Artık hal böyleyken onun beni yanlış yönde öğütlediği şeklinde yapılan yorumlar kesinlikle iftirâdır. Allâh-u Teâlâ Hazretleri müfterîleri cezalandıracaktır. Yunus Hocaefendi kardeşimizi de iki cihanda tezkiye edecektir diye itikād ediyorum, bunu da kamuoyuyla paylaşmayı bir borç biliyorum.

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