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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca ‘sakın’ diyerek uyardı: Orada evi olanlar satmasın
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca ‘sakın’ diyerek uyardı: Orada evi olanlar satmasın

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Batı'nın sur içinde planlar yaptığını ve burada evleri olanların satmaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 11:05:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca ‘sakın’ diyerek uyardı: Orada evi olanlar satmasın

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalı üzerinden uyarılar yapmaya devam ediyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, sur içinde evi olanları uyardı.

Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Patrikhane'yi yeniden iade etmeyi istiyorlar. Ayasofya'yı yeniden eski haline çevirmeyi düşünüyorlar. Dünya Bankası Balat'taki projelere 30 milyar dolar yatırım yapmak istedi. Önceki yönetimler büyük hata yaptılar. Balat'ı Nişantaşı'na çevirdiler. Baya da oldu. Filmler, diziler vs. Bunlar kimin gözü önünde oluyor? Bizim Müslümanlaron gözü önünde oluyor. Bu iş nereye götürür? Her şeyimiz değer kaybediyor. Paramız değer kaybediyor. Onların parası değer kazanıyor. O yüzden sur içinde evi olanlar satmasınlar. Satarlarsa da Müslüman birine satsınlar" dedi.

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