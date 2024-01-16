Cübbeli Ahmet Hoca ölüm korkusu içinde pilotlara sitem etti

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ahmet Mahmut Ünlü isimli Cübbeli Ahmet, bir programında hem gülen kadınlara hem de uçağı uçuran pilotlara yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. "Yahu bir uçağa bindik gelene kadar... Nasıl gülüyorlar nasıl gülüyorlar kadınlar... Erkekte gülse ayıptır bu kadar. İnsanlar içinde gülüyorlar inemedik Urfa'ya... Pilotta iyi inişler diyeceğine 'Allah selamet versin' desene." diyen Cübbeli Ahmet'in o sözleri sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

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