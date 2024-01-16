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Sosyal Medya Cübbeli Ahmet Hoca ölüm korkusu içinde pilotlara sitem etti
Sosyal Medya

Cübbeli Ahmet Hoca ölüm korkusu içinde pilotlara sitem etti

Yeniakit Publisher
2024-01-16 09:09:00 - 2024-01-16 09:16:34

Cübbeli Ahmet uçakta gülen kadınlara hem de bindiği uçağın pilotlarına tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ahmet Mahmut Ünlü isimli Cübbeli Ahmet, bir programında hem gülen kadınlara hem de uçağı uçuran pilotlara yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. "Yahu bir uçağa bindik gelene kadar... Nasıl gülüyorlar nasıl gülüyorlar kadınlar... Erkekte gülse ayıptır bu kadar. İnsanlar içinde gülüyorlar inemedik Urfa'ya... Pilotta iyi inişler diyeceğine 'Allah selamet versin' desene." diyen Cübbeli Ahmet'in o sözleri sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

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Yorumlar

Uçaklara Alınmasın

Sadece bu değil, tüm benzerleri evden çıkamasın

Yakut

Doğru söze ne denir..? İyi inişler ne demek? Pilot iyi inisler derse iyi iniş mi oluyor? Üfürukten teyyare..! Ayet var; Yaprak dahi yaradan Allah' ın izniyle topraga düşüyor.
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