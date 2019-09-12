Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...

Cübbeli Ahmet Hoca, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nun Halk Tv’de kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

Ahmet Hoca, Murathan Muratoğlu'nun kendisiyle ilgili olarak “Ne iş yapıyormuş ki?” açıklamalarını sosyal medyadan cevapladı.

Cübbeli Ahmet Hoca, birçok hizmetinin olduğunu belirterek bu zamana kadar yaptıklarını şöyle anlattı:

Mîlâdi hesapla 54 yaşımı doldurduğum, hicrî hesapla 57’ye dâhil olduğum şu günlerime dek onbinlerce insanla buluşma, dertlerini dinleme, hastalarını ziyâret, cenazelerine ve düğünlerine iştirak edip konuşma yapma ve yurtiçi ve yurtdışından gelen misafir heyetleri kabul gibi yoğun sosyal faaliyetlerim arasında yaptıklarımı sıralayacak olursam: 7 yaşımdan îtibaren Elif-bâ’dan başladıktan sonra, tashîh-ı hurûf ve tâlim-tecvîd dersleri gibi Kur’ân ilimleriyle meşgul olup daha sonra Kur’ân-ı Kerîm’in tümünü hıfzetme şerefine eriştim. Akabinde muhtelif müderrislerden Sarf, Nahv, Me‘ânî, Beyan, Belâğat, Kelâm, Tefsîr, Hadîs, Fıkıh ve Usûl ilimlerini tahsîl edip 1980 senesinde icâzet-i ilmiyeye nâil oldum. 1980-90 arası 10 sene aralıksız İsmâilağa Câmi-i Şerîfi bünyesinde yüzlerce talebe okuttum ve onlardan hak edenlere icâzet-i ilmiye verdim.

"28 Şubat sürecine kadar..."

28 Şubat sürecine kadar Diyanet’e bağlı merkez câmilerinde ve Viyana’dan Singapur’a kadar uzanan bir çok farklı ülkede, 28 Şubat sürecinden sonra ise konferans salonlarında, tv ve radyolarda milyonlara ulaşan on bini aşkın vaaz-u nasîhat programına iştirâk ettim. Ayrıca şu ana kadar 19 cildi çıkmış olan ve sayfa sayısı 14120'ye ulaşan tefsîr ilmine dair Rûhu’l-Furkān nâmındaki eserin te'lîfine hizmet ettim. Bununla birlikte sayfa adedi 23.396 sayısına ulaşan irili ufaklı 85 adet eser tasnif edip neşrettim. Ziyâdeten 20 senedir muhtelif dergilerde 200 küsur makāle yayınladım. Buna ilâveten ömrümün en kıymetli dönemlerinde binlerce kitabı not alarak kıraat husûsunda büyük vakitler sarfettim. Yine böylece en az 150'sinin içeriği ve iskeleti hazırlanmış olan 275 adet müstakil kitap çalışmasında bulundum ki Rabbim onların da neşrini nasib eylesin.

"Sen de bir hayat fezlekeni gönder"

Bu arada 18 yaşımdan beri insüline bağımlı yaşadığım, kalp ve beyin damarlarımın tıkalı olduğu ve behcet ve iltihaplı romatizma gibi yeşil reçeteye bağlı ilaçlarla ancak şiddeti kırılan daha bir çok illetle mâlül bulunduğum, ayrıca ömrümün iki seneyi aşkın süresinin bilfiil hapislerde geçtiği ve bugüne kadar sürekli savcılık ifâdeleri ve mahkemelerle meşgul edildiğim düşünülecek olursa geride zikredilen faaliyetlerin ne kadar büyük zorluklara tahammül ve fedakarlık istediği insaflı kimselere zâhir olacaktır. Artık mezkûr faaliyetleri bulunan bir kişiye ne iş yaptığını sorana “Sen de bir hayat fezlekeni gönder de, nazarlık bir şey görürsek Mâşâallâh diyelim” demekten başka söylenecek bir söz bulamıyorum.