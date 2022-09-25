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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca MAO'cu Doğu Perinçek'e övgüler dizdi! "İslami kesimden daha bilinçli"
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca MAO'cu Doğu Perinçek'e övgüler dizdi! "İslami kesimden daha bilinçli"

Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, LGBT sapkınlığına ilişkin açıklamasında MAO'cu Doğu Perinçek'e övgüler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 19:30:00 - 2022-09-25 20:02:40
Cübbeli Ahmet Hoca MAO'cu Doğu Perinçek'e övgüler dizdi! "İslami kesimden daha bilinçli"

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ulusal Kanal canlı yayınında konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican öncülüğünde gerçekleştirilen Büyük Aile Yürüyüşü'nü değerlendirdi.

Öve öve bitiremedi!

Yürüyüşe katılan onbinlere karşın "LGBT konusunda İslami camiadan tepki göremedim." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, Doğu Perinçek'in dindar insanlardan daha bilinçli olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Perinçek Bey bu konuda bilinçli. Her şey dini açıdan bakılmayabilir. Ortak noktaları çoğaltalım. Ben Atatürk’ün aleyhine konuşmayayım, konuşturmayayım. Aleyhte konuşmak İslam’da da yasaktır zaten.

Cübbeli Ahmet Hoca, Doğu Perinçek güzellemesine şöyle devam etti:

Doğu Bey FETÖ’yü önceden gördü. Bizim Müslümanlar Doğu Bey’in Aydınlık Gazetesi’ni İslam düşmanı olarak anladılar.

Aydınlık Gazetesi, Selman Rüşdi’nin Hz.Peygamber'e (SAV) hakaretler içeren kitabını basmıştı.

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Yorumlar

D.Perinçek...!

Cübbeli hoca, perinçekin Peygamberimiz hakkındaki kitabını, fikirlerini biliyor mu acaba..?!

Abdullah tekin

Allah cc için seven ve nefret eden doğu Perinçek den nefret eder
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