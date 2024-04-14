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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca İran konusunda Müslümanlara seslendi! 'Saf olmayın'
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca İran konusunda Müslümanlara seslendi! 'Saf olmayın'

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:56:00 - 2024-04-14 22:58:27
Cübbeli Ahmet Hoca İran konusunda Müslümanlara seslendi! 'Saf olmayın'

Cübbeli Ahmet Hoca, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Müslüman kardeşlerimiz İran’ın İsrail’le savaşacağını sanacak kadar saf olmasın, yeni bir oyun sergileniyor." değerlendirmesi yapan Cübbeli Ahmet Hoca, oynanan oyunu şöyle aktardı: Yine İran, Amerika ve İsrail danışıklı dövüş yapıyor, şöyle ki; Netanyahu‘nun iç kamuoyunda desteğinin zayıflaması, İsrail saldırılarının soykırım olarak dünya çapında kabullenilmesi ve hâlâ Gazzelilerin Sînâ çölüne sürgün edilememesi neticesinde ayrıca Amerika seçimlerinin de yanaşması sebebiyle Gazze’nin tümden boşaltılması hususunda Netanyahu hükümetinin tam destek alamaması gibi sayabileceğimiz daha nice sebepler birlikte düşünüldüğü zaman, bu saldırıları devam ettirebilmesi ve kendi kamuoyuna da bunu kabul ettirebilmesi için Netanyahu’ya güçlü bir sebep lâzım idi. O da İran’ın bu saldırılarıyla gerçekleşmiş oldu.

'Savaş tiyatrosu'

Saldırı için "tiyatro" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bir Siyonist’i bile öldürmesin diye yer seçilerek tertîb edilen ve her biri milyon dolar olan yüzlerce füzenin karavanaya gitmesiyle sonuçlanan bu savaş tiyatrosu Netanyahu’ya Gazze’ye saldırması ve güvenlik gerekçesiyle çok büyük katliamlar yapması hususunda taze bir kan vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

'Allâh-u Teâlâ, Şîa rejimlerinin şerlerinden muhafaza eylesin'

Cübbeli Ahmet Hoca açıklamasına şöyle devam etti:

"Ayrıca İran’ın İsrail’le savaş isteyen kendi millî unsurlarının bir çok komutanını Amerika’yla anlaşarak öldürttüğü geçen aylarda gerçekleri bilenler tarafından görülmüştü ki bu da İran rejiminin Amerika’yla anlaşmasını bu gibi konular daha ziyâde kolaylaştırmış oldu.

Zaten İran’ın: “Saldırı yapmadan önce Amerika’ya bunun sınırlı olacağını bildirdik.” açıklamalası, “Mesele sonuçlandı ve tüm hedeflerimize ulaştık.” diye açıklama yapması, ayrıca devrim muhâfızlarının: “Beklediğimizden daha iyi oldu.” şeklindeki beyanları ve Siyonist’lere hiçbir zarar ziyan vermeden meselenin sonuçlandığını bildirmeleri bu olayın düzmece olduğu hakkında söylediklerimizin hak olduğunu tasdîk eder mâhiyettedir.
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Yakında -Allâh muhâfaza- Gazze düşerse ve -me’âzellâh- tamamen işgal edilirse: “Yorgan gitti kavga bitti” kaidesi fehvâsınca; İsrail, Amerika ve İran’ın yine sütliman geçinecekleri ama bu arada Ehl-i Sünnet yurtlarının târumâr olduğu gerçeği önümüze serilecektir.

Allâh-u Teâlâ, Şîa rejimlerinin şerlerinden Ehl-i İslâm’ı ve Ehl-i Sünnet’i muhâfaza eylesin, gerçek yüzlerini teşhîr eylesin ve onları mücahit sanan gâfil sünnîleri hâb-ı gafletten en yakın zamanda îkaz eylesin. Âmîn!"

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