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Medya Cübbeli Ahmet Hoca, imam hatip eleştirisine açıklık getirdi! Islahat çağrısı
Medya

Cübbeli Ahmet Hoca, imam hatip eleştirisine açıklık getirdi! Islahat çağrısı

Cübbeli Ahmet Hoca, imam hatip okullarına yönelik eleştirisine açıklık getirirdi ve ıslahat çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 00:08:00 -

 yeniakit.com.tr 

Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, imam hatip okullarına yönelik eleştirisine açıklık getirirken Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ne şikayet hattı kurulması çağrısında bulundu. 

Fatih İmam Hatip Okulu'na gelip birlikte inceleme yapılması teklifinde bulunulduğunu ancak Milli Eğitim'e ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ne ulaşamadığını ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, İmam Hatip okullarına ilişkin ıslahat yapılmasını tekrar dile getirdi. İtikadı bozan hocalara karşı çözüm bulunmasını isteyen Cübbeli Ahmet Hoca, imam hatip okulları yerine düz liselere gönderilmesi tavsiyesinde mübalağa ettiğini ifade etti ve diğer okullarda da benzer şeylerle karşılaşılabileceğini belirterek "Burada haddimizi aştık" diye konuştu.

Ayrıca konuşmasında müfredata da eleştiri getiren Cübbeli Ahmet Hoca, 20 yıldır eksik ve hataların giderilemediğini sözlerine ekledi.

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