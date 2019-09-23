Cübbeli Ahmet Hoca, Gölcük olayının gerçek yüzünü açıkladı!
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Günlü, 1999 yılında merkez üssü Gölcük olan depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.23 Eylül 2019 Pazartesi 19:38
Cübbeli Ahmet Hoca, Akit TV'de katıldığı programda, Gölcük depremi sonrası ilk arama kurtarmaya gelen ekibin İsrail olduğunu söyledi.
Cübbeli Ahmet Hoca, kanalımızda yayınlanan Pazar Manşeti programına konuk oldu.
Canlı yayında, Gölcük depremine atıfta bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, deprem gecesi Yahudi heyetinin Gölcük Donanma Komutanlığı’nda toplantı yaptığını söyleyerek, "Deprem sonrası ilk arama kurtarma ekibi İsrail’den geldi" dedi.
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