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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında Ekrem'i yerden yere vurdu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında Ekrem'i yerden yere vurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-08 00:17:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı canlı yayında Ekrem'in "kayyumlar olmayacak" sözlerini eleştirdi.

TV100 canlı yayınına katılan Cübbeli Ahmet Hoca, Ekrem'in kayyum açıklamasına sert tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri şöyle:

Kazanan şahıs ne dedi? Kayyumlar artık olmayacak dedi. Sen hükümet misin devlet misin? Sen de ki hiçbir belediye başkanı teröre destek olmayacak de. Onun için kayyuma lüzum olmayacak de. Lafın doğrusu budur. Sen teröre destek verip milleti dağa çıkar. Ondan sonra kayyum olmayacak de.

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