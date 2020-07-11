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Cübbeli Ahmet Hoca, Ayasofya hakkında isim vererek dua etti: Allah onları iki cihanda aziz eylesin

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya’nın cami olmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve Danıştay üyelerine şükranlarını sunarak, onların gıyabında duada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:16:00 - 2020-07-11 09:28:22
Cübbeli Ahmet Hoca, Ayasofya hakkında isim vererek dua etti: Allah onları iki cihanda aziz eylesin

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından Ayasofya'nın tekrar cami olmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Ayasofya'nın cami olmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve Danıştay üyelerine şükranlarını sunarak, kendilerine iki cihan saâdeti, maddî-mânevî terakkîler niyaz etti.

İlk cemaat 24 Temmuz'da Cuma namazıyla toplanacak

Ayasofya'nın 86 yılın ardından Danıştay kararıyla tekrar camiye çevrilmesi muhafazakar kesimde büyük sevinç yaşattı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin nişanesi ve kılıç hakkı olan Ayasofya, alınan bu kararın ardından ilk cemaatini 24 Temmuz'da Cuma namazı ile birlikte ağırlamaya hazırlanırken, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese de hayır duasında bulunuluyor.

Cübbeli'den Erdoğan, Bahçeli ve Danıştay üyelerine dua

Kamuoyunda da Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Bahçeli'ye ve Danıştay üyelerine şükranlarını sunarak, onların gıyabında duada bulundu. Kendilerine iki cihan saâdeti, maddî-mânevî terakkîler niyâz eden Ünlü, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın câmii olmasına vesîle olan Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye, bu hususta öncülük eden muhterem Devlet Bahçeli Beyefendi’ye ve bu kararı alan Danıştay Üyelerine şükranlarımızı arz eder, kendilerine iki cihan saâdeti, maddî-mânevî terakkîler niyâz ederiz.

Onlar, Hazreti Fâtih’in vakfiyesini aslî hüviyetine iâde ettikleri gibi Allâh-u Teâlâ’da onları iki cihanda azîz eylesin, dünyâ ve âhiretlerini mâmûr eylesin, Hazreti Fâtih’in rûhunu şâd ettikleri gibi Allah da onları şâd eylesin. Âmîn!"

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