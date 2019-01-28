Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Koç ile böyle dalga geçti
Cübbeli Ahmet Hoca, Fenerbahçe'yi küme düşürmek üzere olan Ali Koç ile dalga geçti.28 Ocak 2019 Pazartesi 18:20
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fenerbahçe'yi küme düşürmek üzere olan Ali Koç ile örnek vererek dalga geçti.www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
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