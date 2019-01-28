Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Koç ile böyle dalga geçti Cübbeli Ahmet Hoca, Fenerbahçe'yi küme düşürmek üzere olan Ali Koç ile dalga geçti.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fenerbahçe'yi küme düşürmek üzere olan Ali Koç ile örnek vererek dalga geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.