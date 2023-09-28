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Medya Cübbeli Ahmet Hoca Akit TV’de
Medya

Cübbeli Ahmet Hoca Akit TV’de

Yeniakit Publisher
2023-09-28 12:50:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, 29 Eylül Cuma günü Akit TV'de canlı yayına konuk olacak.

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Akit TV'ye konuk olacak.

29 Eylül Cuma günü yayınlanacak olan yayında, mezheplerin doğuşu ve sebepleri konuşulacak. Aynı zamanda cemaatlerin dünden bugüne yolculuğu ve amaçları da masaya yatırılacak.

Sabri Balaman'ın sunumuyla ekranlarınıza gelecek olan programda gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Murat Alan da hazır bulunacak.

Program akşam saat 20:30'da başlayacak.

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