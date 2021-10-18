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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ağlama Duvarı'nda yanına gelen Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca, 'Ağlama Duvarı'nda yanına gelen Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca, Yahudiler tarafından Ağlama Duvarı olarak adlandırılan, Hz. Muhammed’in Miraç mucizesi esnasında 'Burak' adlı bineğini bağladığı yer olan Burak Duvarı'nda bir Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 20:43:00 - 2021-10-18 20:49:36

 yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca, Yahudiler tarafından 'Ağlama Duvarı' olarak adlandırılan 'Burak Duvarı'nda bir Yahudi ile yaşadığı ilginç anıyı anlattı.

Peygamber Efendimiz’in Miraç gecesinde Burak adlı bineğini bağladığı yer olarak bilinen Burak Duvarı’nı ziyaret ettiklerini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, o esnada bir Yahudi’nin yanlarına geldiğini söyledi.

“Bizim Müslümanlar bilmiyor, Yahudi biliyor”

Yahudi’nin kendilerine neden geldiklerini sorduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, Biz de ziyarete geldiğimizi söyledik. O da ‘Burak Duvarı’ değil mi? şeklinde kendilerine cevap verdiğini belirtti.

Cübbeli Ahmet Hoca konuşmasının devamında, “Nasıl biliyor bak. Bizim Müslümanlar bilmiyor, Yahudi biliyor.” İfadelerini kullandı.

 

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