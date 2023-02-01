Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı! Şifa için bu taşı kullanıyor
Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı önemli bir hadis bilgisi paylaştı. Peki, salgına karşı hangi doğal taşlar kullanılır?
Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube'da yapılan bir yayında parmağında taşıdığı yüzüğün sırrını açıkladı. Cübbeli Ahmet Hoca, koronavirüs gibi salgın hastalıklardan korunmak için sarı safir taşından yüzük taktığını belirtti. Taşların son derece önemli olduğunu belirten hoca, akik taşının da önemli olduğunu ifade etti.
Bir hadiste efendimizin, "Kim sarı yakuttan yüzük kullanırsa taundan men olunur" buyurmuştur.