  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SP’li Birol Aydın 28 Şubatçılar gibi konuştu: “Bedevilik”

HDP cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı'ndan önce açıklayacak! Pervin Buldan tarihi duyurdu

Her yerden altın fışkırıyor! İslam Memiş müjdeyi Türkiye'ye duyurdu: Artık yeryüzüne çıkarılacak

Petrol ve gazın tahtını sallayacak! Türkiye atom bombasını patlattı

İran'ın Kum kentinde dikkat çeken olay! 2 ayda beşinci kez oldu

Türkiye’den Kudüs'te bulunan Makasıd Hastanesi’ne yardım

Bir başıboş köpek dehşeti daha! Az kalsın canından oluyordu

Siyasette seviyeyi dibe indiren Ümit Özdağ-Gültekin Uysal kavgası!

Manisa'da dev altın hazinesinden bahsediliyordu! Kritik isim 'Alimler çözdü' diyerek bölgede ne olduğunu açıkladı

O ilimizde 'çiçek' alarmı: Hayvanlar telef oldu
İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı! Şifa için bu taşı kullanıyor
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı! Şifa için bu taşı kullanıyor

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı önemli bir hadis bilgisi paylaştı. Peki, salgına karşı hangi doğal taşlar kullanılır?

Yeniakit Publisher
2023-02-01 22:12:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube'da yapılan bir yayında parmağında taşıdığı yüzüğün sırrını açıkladı. Cübbeli Ahmet Hoca, koronavirüs gibi salgın hastalıklardan korunmak için sarı safir taşından yüzük taktığını belirtti. Taşların son derece önemli olduğunu belirten hoca, akik taşının da önemli olduğunu ifade etti.

Bir hadiste efendimizin, "Kim sarı yakuttan yüzük kullanırsa taundan men olunur" buyurmuştur.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23