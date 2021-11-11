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Ekonomi CÜ personel alımı başladı
Ekonomi

CÜ personel alımı başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:36:00 -
CÜ personel alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar 11.11.2021 tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak tır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).

2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir).

3) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.

4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi ve SGK Dökümü veya Hizmet Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).

5) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için; Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

6) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi).

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