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Ekonomi CÜ öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

CÜ öğretim üyesi alıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 49 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 14:38:00 -
CÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak olan adayların 30.09.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adayların  Üniversitenin  web  sitesinde  yayınlanan  Akademik  Personel  Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası Doçent kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar  bilimsel  yayın  dosyalarının  1  (bir)  nüshasını  basılı  olarak,  diğer  nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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