ÇTSO üyeleri 42. Turkeybuild İstanbul Yapı Fuarını ziyaret etti

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) yapı ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerini 18-22 Haziran tarihlerinde, İstanbul Beylikdüzü Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) Fuar Merkezinde düzenlenen 42. Turkeybuild İstanbul 2019 Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarına götürdü.

ÇTSO 7 ve 8 numaralı inşaat ve inşaat malzemeleri meslek komitelerinin organizasyonunda, 18 Haziran Salı günü gerçekleştirilen fuar ziyaretinde katılan sektör temsilcileri, ürün gruplarına göre ayrılmış salonlarındaki bin 250 katılımcı ile Balkanlar, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgedeki en büyük fuar olma özelliği taşıyan yapı fuarında, sektörde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ederek bilgi alma şansına sahip oldu.

Katılım sağlayan üyeler, organizasyonu gerçekleştiren Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Yönetim Kurulu üyelerine yapı ve inşaat sektörüne sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür ederek, odanın yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği iş gezilerinin sektör temsilcileri için gelişen teknolojileri yerinde görmeleri, yapılacak çalışmalarda yeni vizyonların oluşmasına ve olası iş birliklerinin sağlanması adına büyük önem taşıdığını ifade ettiler.