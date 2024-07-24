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Teknoloji CTech ileri teknoloji ürünlerini sergiliyor! Türk şirketleri yola çıktı! Gözler oraya çevrildi! Türkiye'den yeni hamle
Teknoloji

CTech ileri teknoloji ürünlerini sergiliyor! Türk şirketleri yola çıktı! Gözler oraya çevrildi! Türkiye'den yeni hamle

Yeniakit Publisher
2024-07-24 18:45:00 - 2024-07-24 19:16:13
CTech ileri teknoloji ürünlerini sergiliyor! Türk şirketleri yola çıktı! Gözler oraya çevrildi! Türkiye'den yeni hamle

CTech, 22-26 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’nin Farnborough şehrinde düzenlenen Farnborough International Airshow fuarında yüksek teknoloji ürünleriyle dikkat çekiyor. Fuar, uzay, havacılık ve savunma sanayileri alanındaki önde gelen firmaları bir araya getirerek sektöre yön veren bir platform sunuyor.

CTech, 22-26 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’nin Farnborough şehrinde düzenlenen Farnborough International Airshow fuarında yüksek teknoloji ürünleriyle dikkat çekiyor. Fuar, uzay, havacılık ve savunma sanayileri alanındaki önde gelen firmaları bir araya getirerek sektöre yön veren bir platform sunuyor.

CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, fuarın önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu fuarda özellikle havacılık alanına hitap eden ürünlerimizi sergiliyoruz. CTech’in öncü olduğu uydu haberleşmesi ürünlerimiz arasında insansız hava araçları ve insanlı araçlara yönelik SkyArx uydu haberleşme terminalleri bulunuyor. SkyArx’ın KU-Band ve KA-Band versiyonlarını fuar boyunca tanıtıyoruz.”

CTech’in ürünlerinden bir diğeri olan HeliArx’in dünya çapında nadir bulunan helikopter uydu haberleşme ürünlerinden biri olduğunu belirten Fırat, “HeliArx ürünümüz, Türkiye ve uluslararası pazarda proje ve yeni fırsatlar arayışında. Ülkemiz adına önemli bir etkinlik olan GÖKBEY helikopterinin uçuşlarını burada görmekten gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
Uydu haberleşmesi teknolojileri üzerine de değinen CTech, helikopter platformları için geliştirdikleri yenilikçi algoritmalarla pervane altında uydu haberleşmesinin nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca, fuar kapsamında ilk kez lanse ettikleri kara kutu (Cockpit Flight and Data Recorder) ürününün, uçak kokpitindeki dijital verileri ve pilot etkinliklerini kaydederek kaza durumlarında önemli bir rol oynayacağını vurguladılar.

CTech’in TÜRKSAT-6A projesindeki rolüne de değinen Fırat, “Geliştirdiğimiz alt sistemler sayesinde uydu fırlatıldıktan sonraki ilk sinyali telekomut sistemimizle aldık. Telemetri sistemimiz, 72 bin kilometreye kadar sorunsuz performans gösterdi ve bu, telemetri alanında bizim için önemli bir başarı.” diye konuştu.
Farnborough Airshow’da dünya genelindeki uydu ve uzay platformları üreticileriyle işbirliği yapmayı ve yeni tedarikçilerle bağlantı kurmayı hedefleyen CTech, gelecekteki projelerde de telemetri ve telekomut sistemlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.(defenceturk)
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