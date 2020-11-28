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Gündem CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
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CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

CTE 400 memur alımı için başvurular alınmaya başladı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan memur alımı süreci, 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 400 idare memurunun istihdamı sağlanacak. Peki, Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvurusu nasıl gerçekleştirilir? İşte, 400 memur alımı hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:19:00 -
CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacak olan 400 idare memuru alımı başvuruları 27 Kasım Cuma günü alınmaya başladı. 11 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek olan Adalet Bakanlığı idare memuru alımı başvuruları E-Devlet aracılığıyla alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylar…

Adaylar, başvurularını 27 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapabilecek, posta aracılığıyla yapılan müracaatlar kabul görmeyecek.

Adalet Bakanlığı iş başvurusu için TIKLAYINIZ

CTE memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Başvuru için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olunması gerekmektedir. 35 yaşını bitirmemiş olması gerekir. 2020 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilirler.

Adaylar, sözlü sınav ve mülakatı kazanarak öğrenciliğe kabul edilir. Hizmet öncesi eğitimin alınmasının ardından eğitimi başarıyla tamamlayanlar, idare memurluğuna atanacak.

 

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