CSS Legal: İngiltere'nin Ankara Anlaşması vizesi bitiyor

İSTANBUL (AA) - CSS Legal Londra Ofisi Yetkilisi, İngiltere Vizesi Göçmenlik Mevzuatı ve Uygulamaları Uzmanı Hüberya İnce,"31 Aralık 2020'de Brexit'in anlaşmalı olarak gerçekleşmesiyle İngiltere Ankara Anlaşması vizesi geçerliliğini kaybediyor." ifadesini kullandı.

CSS Legal'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İnce, 1 Ocak 2021 itibarıyla İngiltere'de yeni göçmenlik kurallarının geçerli olacağının altını çizerek, İngiltere'de kendi işini kurma fırsatı sunan Ankara Anlaşması vizesi için çevrimiçi başvuru formu doldurulup ileri tarihe randevu alınabildiğini belirtti.

İnce, ocak itibarıyla randevuya girilip girilemeyeceği noktasında çok soru aldıklarını ve başvuru sahiplerinin bu konuda içlerinin rahat olması gerektiğini belirterek,"Ocak ayı itibariyle randevusuna girecek kişilerin vize başvuruları bugünkü göçmenlik kurallarıyla aynı şekilde değerlendirilecek." dedi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden 31 Aralık tarihinde ayrılacağının kesinleşmesi ile, AB vatandaşlarının da İngiltere’deki serbest dolaşım haklarının sonlanacağı ve yeni kurallara uymaları gerekeceğini belirten İnce, "Ankara Anlaşması vizesi başvurusu yapacak kişilerin henüz vakitleri var, randevularını alarak, randevu gününe kadar evrak yüklemelerini rahatlıkla yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Müşteri alımı noktasında kimsenin mağdur olmasına sebep olmayacak şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İnce, 31 Aralık'tan önce başvuru yapmak isteyen kişilerin CSS Legal ofisleriyle iletişime geçmelerinin faydalı olacağını bildirdi.