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Aktüel CSO'dan Patara Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyet Bayramı Konseri
Aktüel

CSO'dan Patara Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyet Bayramı Konseri

Patara Antik Tiyatrosunda düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde sevilen Türk marşları ve duayen besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet film müziklerinden seçkiler seslendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:51:42 -
CSO'dan Patara Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyet Bayramı Konseri

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Patara Antik Tiyatrosunda Cumhuriyet Bayramı Konseri verecek.

AA muhabirinin CSO yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2020 Patara Yılı olması dolayısıyla Patara Antik Kenti'nde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'ni, CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetecek.

Konserde sevilen Türk marşları ve duayen besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet film müziklerinden seçkiler seslendirilecek.

Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosunun da orkestraya eşlik edeceği konser, kanallardan canlı yayınlanacak.









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