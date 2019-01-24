CSO 2019'da yine yeni eserlerle sahnede

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Dünyanın en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında 30'un üzerinde konserle müzikseverlerin karşısında olacak.

Bu yılın programında, dünya prömiyeri yapılacak eserlerin yanı sıra Ankara'da ilk kez seslendirilecek eserler yer alacak.

CSO Şefi ve Genel Müzik Direktörü Rengim Gökmen, AA muhabirine, 2018-2019 sanat sezonunun ikinci yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen büyük bir konserle 2018-2019 sezonuna "merhaba" dediklerini belirten Gökmen, 2018'in "Troya Yılı" olması dolayısıyla da önemli bir konseri sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Gökmen, CSO'nun tarihi derinliğe ve zenginliğe sahip olduğunu, Osmanlı Devleti döneminde kurumsallaştığını, Cumhuriyetin ilanının hemen ardından Ankara'ya taşınarak bugüne ulaştığını dile getirdi.

Tarihi eski bir sanat kurumunda çalışmanın kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğine işaret eden Gökmen, "Orkestra, Türk bestecilerin eserlerine büyük önem veriyor. Bunun yanında halkımızı dünyanın baş yapıtlarıyla tanıştırmak, hiç eskimeyen yapıtları tanıtabilmek, daha az repertuvara alınmış yapıtları seslendirmek açısından bu yıl daha iyi olacak." diye konuştu.

Gökmen, "2019'da ilginç temalı konserler verilecek. Bu konserlerin içeriği de elbette dolu olacak. Dünya prömiyeri yapılacak eserlerimiz olacak. Ankara'da ilk seslendirilişi yapılacak eserlerimiz de programda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

- 18 Mart konserinin Ankara prömiyeri

Rengim Gökmen, bu sezon da milli bayramlar için özel konserler düzenleyeceklerini belirtti.

Bu yıl Şef Burak Tüzün yönetimindeki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri'nde, Can Atilla'nın "Gelibolu 57. Alay Senfonisi"nin Ankara'da ilk kez seslendirileceğini bildiren Gökmen, 14 ve 15 Mart'taki konserin ilgiyle karşılanmasını beklediklerini kaydetti.

Gökmen, her yıl özel günler kapsamında düzenledikleri konserler için yeni repertuvar çalışmaları yaptıklarını anlattı.

- Uğur Mumcu için eser yazılıyor

Evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu anısına da 3 Mayıs'ta konser düzenleyeceklerini belirten Gökmen, bu konserde iki eserin dünya prömiyerinin yapılacağını söyledi.

Uğur Mumcu anısına tanınmış besteci Turgay Erdener tarafından eser yazıldığını bildiren Gökmen, şunları kaydetti:

"Sevgili Turgay Erdener, bir konser kantatı (kahramanlık ve din konularında yazılıp bestelenen şiir veya bu şiirin orkestra eşliğindeki tek veya çok sesli bestesi) besteliyor. Güzel bir konser olacak. Değişik bir müzikal yaklaşımla senfonik orkestra içinde yer almayan başka enstrümanlar da olabilir. Hasan Uçarsu tarafından yazılmış 'Sakıncalı Piyade' isimli eserin de dünya prömiyerini yapacağız bu konserimizde."

Ankara'da, 17 Mayıs'ta düzenlenecek Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri'nde şef Tolga Taviş'in "Sonsuzluğa Atılan Adım" isimli eserinin ilk seslendirilişinin yapılacağını belirten Gökmen, özel konserlerde bir eseri ilk kez seslendirmenin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Şef Natalia Ponomarchuk yönetiminde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel verilecek konserde keman virtüözü Elif Ece Cansever'in sahne alacağını dile getiren Gökmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise orkestranın yine konser sunacağını anlattı.

- "CSO müzik ayırt etmez"

Son yıllarda klasik müziğe ilginin artmasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Gökmen, "CSO müzik ayırt etmez. Müzikte gelişmişlik, nitelik ve uzmanlık alanını ayırt eder. Repertuvara ilk kez aldığımız eserleri inceliyoruz. 'Bu eseri nasıl seslendiririz, bu esere bir şey katabilir miyiz' diye değerlendirerek repertuvara alıyoruz. Dolayısıyla CSO, müzik alanında ülkemizin lokomotif kurumu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gökmen, CSO'nun icra niteliğinden hiç ödün vermeden çalışmalarını sürdürdüğünü, bunun sanat kamuoyu tarafından takdir edilmesinden memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.







