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Spor

CSKA Moskova, Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:33:20 -
CSKA Moskova, Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Gürcü forvet Tornike Shengelia'yı renklerine bağladı.

CSKA Moskova Kulübü, 2014 yılından bu yana İspanyol temsilcisi Baskonia'da forma giyen 28 yaşındaki Shengelia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu sezon İspanya liginde Baskonia ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gürcü oyuncu, ligde 15,9 sayı ve 6,1 ribaunt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan THY Avrupa Ligi'nde ise 15,9 sayı ve 5,6 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

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