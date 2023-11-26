Cristiano Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol! Belki de kariyerinin en güzel golünü attı
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, dün gece inanılmaz bir gole imza attı. 38 yaşında olmasına rağmen hala daha üst düzey performans gösteren Portekizli oyuncu belki de kariyerinin en güzel gollerinden birini attı.
Suudi Arabistan Pro Lig’i 14. haftasında Al Nassr sahasında Al Akhdoud’u konuk etti. Maçı 3-0 kazanan Al Nassr’da karşılaşmaya Ronaldo'nun performansı damga vurmayı başardı.
RAKİP OYUNCULARIN ÜZERİNDEN TOPU AŞIRTTI
Orta sahaya yakın bir bölgede topla buluşan Ronaldo, tüm rakip oyuncuların üzerinden topu aşırtarak müthiş bir gole imza attı. Maça nokta koyan golü atan Ronaldo'nun bu golü sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
İŞTE O GOL...
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Cristiano Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol! Belki de kariyerinin en güzel golünü attı