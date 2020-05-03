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Spor

Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 bin Euro'luk hediye

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Anneler Günü sebebiyle annesi Dolores Aveiro'ya 100 bin Euro değerinde bir araba hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:24:00 -
Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 bin Euro'luk hediye

Dolores Aveiro sosyal medya hesabından arabayla fotoğrafını "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" mesajıyla paylaştı.

Kısmi felç geçirmişti

Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşeyerek yeniden evine dönmüştü. Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.

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