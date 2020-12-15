  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cristiano Ronaldo tek tek itiraf etti! ‘En zor karardı’
Spor

Cristiano Ronaldo tek tek itiraf etti! ‘En zor karardı’

Cristiano Ronaldo, hakkında bilinmeyenleri tek tek itiraf etti, çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:03:00 -

Son olarak Ballon d'Or'un rüya takımına seçilen Cristiano Ronaldo, kariyeri ve özel hayatı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Hayatının en zor kararını açıklayan Ronaldo, en çok ağladığı günü de itiraf etti. Ballon d'Or'un gelmiş geçmiş en iyi kadrosuna seçilen ve adını bir kez daha tarihe yazdıran Ronaldo, DAZN'a verdiği röportajda şu sözleri kullandı:

Futbol benim tutkum ama televizyonda başka şeyler izlemeyi tercih ederim. Futbol ve boks maçı arasında kalsam boks maçını izlemeyi tercih ederim.

Ben futbolcu olmak için doğmuşum. Bence doğarken size verilen bir yetenek bu. Ben de bu yeteneği görüp, 'Tamam, şimdi bunun üzerinden ilerliyorum.' dedim.

Mütevazi bir ailem vardı, zengin değildik. O yüzden hayatım için savaşmalıydım. Doğarken çevrenizde yaşananlar karakterinizi şekillendirir. Aynı zamanda kişiliğinizi de belirler.

Hayatımda aldığım en zor karar ailemi bırakıp 11 yaşımda Lizbon'a taşınmaktı. Annemle konuştuğumda ağlayarak 'Oğlum nasıl istiyorsan öyle yap' demişti, hiç unutamıyorum bunu. Evimden ayrıldım ve her gün ağladım.

En zor anlarım evimden ilk ayrıldığım o gün ve tabii babamı kaybettiğim gün. Bu günleri hayatım boyunca unutmayacağım.

Kim olduğumu saklayan birisi değilim. İnsanlar, erkekler ağlamaz der ama ben buna katılmıyorum. Kim erkeklerin ağlamadığını söylüyor? Hepimiz insanız ve hepimizin duyguları var.

İnsanlar bana bakıp 'Cristiano müthiş bir futbolcu ama artık yavaş' desin istemiyorum. O yüzden her gün çalışıyorum ve vücuduma düzenli bakıyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak
Gündem

Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak

ABD'nin açıkladığı CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Müstafi Tümamiral ve Bahçe..
Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara ilişkin yaptığı..
Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!
Siyaset

Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada katılımcılara CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki gizli ittifak soruldu. Ankete katılan CHP, İYİ Pa..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay