Cristiano Ronaldo tek tek itiraf etti! ‘En zor karardı’

Son olarak Ballon d'Or'un rüya takımına seçilen Cristiano Ronaldo, kariyeri ve özel hayatı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Hayatının en zor kararını açıklayan Ronaldo, en çok ağladığı günü de itiraf etti. Ballon d'Or'un gelmiş geçmiş en iyi kadrosuna seçilen ve adını bir kez daha tarihe yazdıran Ronaldo, DAZN'a verdiği röportajda şu sözleri kullandı:

Futbol benim tutkum ama televizyonda başka şeyler izlemeyi tercih ederim. Futbol ve boks maçı arasında kalsam boks maçını izlemeyi tercih ederim.

Ben futbolcu olmak için doğmuşum. Bence doğarken size verilen bir yetenek bu. Ben de bu yeteneği görüp, 'Tamam, şimdi bunun üzerinden ilerliyorum.' dedim.

Mütevazi bir ailem vardı, zengin değildik. O yüzden hayatım için savaşmalıydım. Doğarken çevrenizde yaşananlar karakterinizi şekillendirir. Aynı zamanda kişiliğinizi de belirler.

Hayatımda aldığım en zor karar ailemi bırakıp 11 yaşımda Lizbon'a taşınmaktı. Annemle konuştuğumda ağlayarak 'Oğlum nasıl istiyorsan öyle yap' demişti, hiç unutamıyorum bunu. Evimden ayrıldım ve her gün ağladım.

En zor anlarım evimden ilk ayrıldığım o gün ve tabii babamı kaybettiğim gün. Bu günleri hayatım boyunca unutmayacağım.

Kim olduğumu saklayan birisi değilim. İnsanlar, erkekler ağlamaz der ama ben buna katılmıyorum. Kim erkeklerin ağlamadığını söylüyor? Hepimiz insanız ve hepimizin duyguları var.

İnsanlar bana bakıp 'Cristiano müthiş bir futbolcu ama artık yavaş' desin istemiyorum. O yüzden her gün çalışıyorum ve vücuduma düzenli bakıyorum.