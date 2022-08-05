Cristiano Ronaldo beğendi, Galatasaray taraftarı coştu!
Manchester United'dan ayrılmak isteyen ancak kendisine henüz kulüp bulamayan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, bir Galatasaray taraftarının Instagram'daki "Come to Galatasaray" yorumunu beğenince Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecan sardı.
Cristiano Ronaldo'nun ismi daha önce Bayern Münih, Chelsea, Sporting, PSG ve Real Madrid gibi kulüplerle anılmış ancak hepsi açıklama yaparak kibarca Portekizli süper yıldızı istemediklerini belirtmişti.
Geçen yaz Juventus'tan ayrılıp "yuvam" dediği Manchester United'la 2 yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki futbolcu, İngiliz devinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmasından rahatsız. Devler Ligi'nde oynayan bir kulüpte forma giymek isteyen Ronaldo, ManU'yla antrenmanlara başladı.
Şanlıurfaspor'dan açıklama
Ancak, bir Galatasaray taraftarının Instagram'daki "Come to Galatasaray" yorumunu beğenince Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecan sardı.
Sosyal medyada bir anda Ronaldo çılgınlığı yaşanmaya başlandı. Espriler birbirini kovalarken Şanlıurfaspor resmi Twitter hesabından "Cristiano Ronaldo, Şanlıurfaspor'un gündeminde bulunmuyor" paylaşımıyla eğlenceye katıldı.