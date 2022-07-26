Creme brulee nasıl yapılır? Evde tam kıvamında krem brule (Creme brulee) tarifi ve püf noktaları

Creme Brulee Tarifi

Çay saatlerinize renk katacak.

Creme brulee, dokusal olarak zıt bir sertleştirilmiş karamelize şeker tabakasıyla süslenmiş zengin bir krema tabanından oluşan bir tatlıdır. Evde lezzetli ve hafif bir tatlı hazırlamak isteyenler, Fransız Mutfağı'na ait olan Creme Brulee'nin tarifini araştırmaya başladı. İşte en lezzetli krem brule tarifi!

Orman Meyveli Creme Brulee Tarifi için Malzemeler

2, 5 kutudan biraz az sıvı krema (450 ml, sahne)

4 adet yumurta sarısı

1 adet vanilya çubuğu (yoksa 1 paket vanilya)

Yarım su bardağı şeker

ÜZERİ İÇİN;

Toz şeker

Tencerenize kremayı alıp üzerine sıyırdığınız vanilyayı ve çubuğunu koyup kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

Isınmış olan kremayı ocaktan alın ve süzün.

Eğer ki vanilya çubuğu yerine paket vanilya kullanacaksanız. Ocaktan alınan kremaya ekleyin.

Ayrı bir kapta yumurta sarılarını ve şekeri çırpma teli ile mayonez kıvamına gelene kadar çırpın.

NOT; mikseri bu aşamada kullanmayın.

Mayonez kıvamına gelen yumurtalı karışıma kremayı azar azar döküp karıştıralım. Çorba terbiyesi gibi.

NOT; bu aşamada sıcak kremayı birden dökerseniz yumurtayı pişirir dikkat edin.

Birbiri ile güzelce karıştırdığınız tatlınızı fırına dayanıklı kaplara pay edin.

İçi su dolu fırın tepsinize yerleştirin ve 160`C dereceli fırında yaklaşık 30-35 dk pişirin.

NOT; Tatlınızın kenarları sabit ortası hafif sallanıyorsa pişmiş demektir. Fırından alınan tatlılarınızı güzelce ılıtın. Buzdolabınız da en az 3 saat bekletin. Servis etmeden önce her kasenin üzerine yaklaşık bir yemek kaşığı şeker serpin ve pürmüz (ısı tabancası) adli mutfak gereci ile şekeri yakın ve servis edin. (Pürmüz )Eğer ki böyle bir aparatınız yoksa tatlılarınızı şeker serptikten sonra mikrodalgaya ya da fırınınızın sadece üst bölümünü açarak tatlılarınızın üstünü yakın karamel rengine dönüşünce çıkarın.

Pürmüz Nedir? pürmüz nerelerde kullanılır?

Pürmüz çakmağı en özet haliyle alev tabancasıdır.

İnşaat ve tamir alanında kullanılan pürmüz, metalleri lehimlemek amacıyla tercih edilmektedir.

Son zamanlarda tek boyutlu kullanım alanından çıkarak mutfağa kadar giren pürmüz, alevleme ve tütsüleme işlemi için gündeme gelen pratik araçlardan biri olmuştur.

Kullanılan yakıt tipine göre farkı türleri olan pürmüz benzinli, doğalgazlı ve bütan gazlı pürmüz olarak piyasaya sunulur.

Metal ince uçlu olan pürmüzlere “şaloma” adı verilir.

Kullanılacak mutfağa göre uyumlu olan pürmüzler, sanayi ve ev tipi mutfakta kullanım için üretilmiştir. Bu pürmüz çeşitleri, mutfağın şefleri tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Creme Brulee tarihi

Krem Brule tatlısının tarihi konusunda birçok söylenti bulunmaktadır. İngilizler bu tatlıyı ilk olarak 1630 yılında kendilerinin Trinity Cream veya Cambridge Cream ismiyle yaptıklarının iddaa etmektedir. Üzerinde Kraliyet mührü bulunan bir demir ateşte ısıtılıp tatlının üstüne şeker eritmek yerine bu baskı yapılırmış. Fransa’da ise Krem Brule ismine 1691 yılında Fransız yazar François Massialot ‘un kitabı Kraliyet ve Burjuvazi için yemek pişirme adlı eserinde yer verilmiştir.