Credit Suisse'in hisselerinde çöküşe sebep olan isim istifa etti

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 25'e ulaşırken, satış baskısı piyasa geneline yayıldı.

Yaptığı açıklamalarla Credit Suisse'in hisselerinde çöküşe sebep olan Suudi Ulusal Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ammar Al Khudairy görevinden istifa etti.

Khudairy 16 Mart'ta verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini belirtmişti.

Bu açıklamayla birlikte başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.

CNBC'ye konuşan Khudairy, "İsviçre Merkez Bankası'nın ifadelerine bakılırsa her şey yolunda. Bankanın daha fazla sermayeye ihtiyaç duymayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Credit Suisse'te yüzde 9,9 payı bulunan Suudi Ulusal Bankası'nın en tepe isminden gelen bu açıklama sonrası Credit Suisse kaynaklı kriz derinleşmişti.

Kriz sonrası tarihi birleşme

İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'te yaşanan kriz dolayısıyla İsviçre Merkez Bankası da devreye girmiş ve bankaya 54 milyar dolarlık kredi hattı açmıştı.

Krizde devam eden süreçte bir diğer köklü banka UBS devreye girmiş ve tarihi satın almayla Credit Suisse'i devralmayı kabul etmişti.

UBS'in rakibini almak için 3 milyar İsviçre Frangı (3,3 milyar dolar) ödeme yapacağı belirtilmişti.

İsviçre Merkez Bankası anlaşma kapsamında UBS’e 100 milyar franklık likidite hattı sağlamayı kabul etti. İsviçre hükümeti de UBS’e devralım kaynaklı potansiyel zararlar için 9 milyar frank garanti sağlanacağını duyurdu. İsviçre bankacılık otoritesi Finma anlaşma sonrası 16 milyar franklık riskli Credit Suisse tahvilinin değersiz olacağını duyurdu.

Bloomberg