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Ekonomi Credit Agricole, ons altın için fiyat tahmini için kötüyü söyledi
Ekonomi

Credit Agricole, ons altın için fiyat tahmini için kötüyü söyledi

Yeniakit Publisher
2023-05-31 09:44:00 -
Credit Agricole, ons altın için fiyat tahmini için kötüyü söyledi

Credit Agricole ons altın için fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, 2024 ilk çeyrek için ons altında fiyat tahminini 2050 dolara çıkarırken, 2024 ikinci çeyrekte fiyatın 2000 dolar seviyesine geri geleceğini öngördü.

Credit Agricole 2023 sonu için fiyat tahminini 2000 dolar olarak sürdürdü.

ABD dolarının 2023 son çeyrekte ve 2024 ilk çeyrekte zayıflayacağını öngören Credit Agricole, bunun gerçekleşmesinin altının cazibesini güçlendireceğini de vurguladı. 

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