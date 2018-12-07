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Crashed Ice hafta sonu başlayacak

Patencilerin yokuş aşağı pistte hızla yarıştığı Crashed Ice hafta sonu başlıyor

07 Aralık 2018 Cuma 10:30
Crashed Ice hafta sonu başlayacak

Patencilerin yokuş aşağı pistte hızla yarıştığı Crashed Ice geri dönüyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, patenin en iyilerinin yarıştığı dünya serisi, bu hafta sonu Japonya'da başlayacak. Yokohama'da yaşanacak heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele edecek.

Yarış Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak. İlk kez böyle bir yarışa ev sahipliği yapacak Japonya'da, Yokohama Körfezi'ne 350 metrelik yapay bir buz pisti inşa edildi.Japonya'nın patendeki efsanevi ismi Takeshi Yasutoko da buz patenine geçiş yaptı ve Crashed Ice'ta kendi seyircisi önünde yarışması bekleniyor. Yasutoko'nun yanı sıra sezonun ilk yarışında gözler son şampiyonlarda olacak.

Erkeklerde Kanadalı Scott Croxall, kadınlarda da ABD'li Amanda Trunzo'yu yine zorlu bir sezon bekliyor. Erkeklerde eski şampiyon Cameron Naasz, Kyle Croxall, Marco Dallago ve Derek Wedge şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilirken kadınlarda da Amanda Trunzo'yu, eski şampiyonlardan Jacqueline Legere, Finlandiyalı Miisa and Marjut Klemola zorlayacak.

19. sezonunu yaşayacak Red Bull Crashed Ice, Japonya'nın ardından Finlandiya ve ABD'de düzenlenecek.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:30
  1. Red Bull

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