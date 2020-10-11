  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Craftrise
Teknoloji

Craftrise

Craftrise indir? | Video oyunlarını oynamak için çeşitli internet siteleri bulunuyor. Söz konusu sitelerden online oyun oynayabilir ya da oyunları bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz. Bu oyunlardan biri de Craftrise’dir. Peki, Craftrise nasıl indirilir? | Craftrise ücretli mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:01:00 -
Craftrise

Craftrise yükle | Pek çok video oyunu bulunuyor. Bu oyunlardan biri Craftrise’dir. Craftrise oyunu için oyunun resmi sitesine giriş yapmak, siteye üye olmak ve oyunu indirmek gerekiyor. Peki, Craftrise nasıl oynanır?

Craftrise nasıl kullanılır?

Craftrise oynamak için öncelikle olarak ‘craftrise.tc/anasayfa’sına giriş yapmanız gerekiyor. Ardından sağ üst köşede bulunan kayıt ol kısmına tıklamalısınız. Ardından istenilen adımları takip ederek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Kayıt işleminin ardından oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Craftrise indir

Craftrise oyununu indirmek isteyenler ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Craftrise anasayfasına girip oynaya tıkladığınızda sizden şifre ve kullanıcı adı istiyor. Bunları girdikten sonra oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Craftrise ücretli mi?

Video oyunu oynayacak olanlar oyunlarla ilgili akıllarına takılan pek çok şeyi araştırıyor. Oyun severler hangi oyunların ücretli hangilerinin ise bedava olduğunu araştırıyor. Oyun siteleri bazı oyunları ücretli bazılarını ise ücretsiz olarak indirmeye olanak sağlıyor. Oyun sitelerine göz atıp size en uygun oyunu indirebilirsiniz. Oyun indireceğiniz sitelerin güvenli olup olmadığını ise öncelikli olarak araştırmanızda yarar var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK'ya şok! Çıkarılıyor
Dünya

PKK'ya şok! Çıkarılıyor

Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonundan sonra Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü..
Uzman isimden dikkat çeken SİHA açıklaması: Yakında başlayacak
Teknoloji

Uzman isimden dikkat çeken SİHA açıklaması: Yakında başlayacak

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, "Her ülke bu yeteneği kazandıktan sonra bakacağız ki SİHA'lardan yere değil, SİHA'lar arası ayrı ..
Gelir gelmez yeri öptü!
Gündem

Gelir gelmez yeri öptü! "Cehennemden çıktık"

Libya'nın Sirte kentinde terörist Hafter güçleri tarafından alıkonulan iki Türk vatandaşı kurtarılarak Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havali..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay