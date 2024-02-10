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Teknoloji Coyote Block 2+ anti-drone sistemi görücüye çıktı
Teknoloji

Coyote Block 2+ anti-drone sistemi görücüye çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 15:48:00 -
Coyote Block 2+ anti-drone sistemi görücüye çıktı

Raytheon, 2024 World Defense Show Fuarı’nda Coyote Block 2+ Anti-Drone Sistemi’ni sergiledi.

RTX Corporation’un bir kuruluşu Raytheon, 4-8 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikinci kez düzenlenen World Defense Show (WDS) Fuarı’na katılım sağladı. Dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi delegasyonların katılımı ile gerçekleşen fuar, savunma endüstrisinin kara, deniz ve hava savunma sektörlerindeki en son teknolojilerini içerdi. Bu fuarda Raytheon, ilk defa Coyote Block 2+ Anti-Drone Sistemi’ni sergiledi.

Coyote Block 2+ İHA’lara karşı geliştirilmiş bir sistemdir. Bu bağlamda sistem, 2020 yılında ABD ve müttefiklerine satışı gerçekleştirilen Coyote Block 2‘nin geliştirilmiş versiyonudur. Tüpten fırlatılan Coyote, 10 km menzilde görev yapabilmektedir. Rakiplerine kıyasla düşük maliyet ile üretilen bu sistem, benzer sistemlere göre daha yüksek irtifada ve daha uzun menzilde görev yapabilmektedir.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre fuarda tanıtılan Coyote Block 2+, veri bağlantısı, MP-7U güdüm elektronik ünitesi, ateşlemede görevli roket motoru ve itki sağlayan jet motorundan oluşmaktadır. Boyutu fark etmeksizin tekli ve sürü İHA’lara kısa sürede angaje olabilmektedir. Bu durum, çoklu hedefleme kabiliyetini artırmaktadır. Ayrıca bu sistem; kara konuşlu paletli Coyote ve mobil Coyote fırlatıcılarından ateşlenebilmektedir. Sistem halihazırda Oshkosh JLTV 4×4 aracına entegre edilmiştir.

Coyote, Raytheon’un Ku Band Radyo Frekans Sensörü (KuRFS) ile çalışabilmektedir.. Bu sensör ABD Ordusu’na yönelik İHA tehditlerinin tespit edilmesi için geliştirilmiştir. Coyote Block 2+, uçuş profili sırasında anlık veri akışını Coyote Launcher ve FAAD Komuta Kontrol Sistemi üzerinden sağlamaktadır. Sistemde bulunan yerleşik arayıcı başlık ve yakınlık tapası, hedefin imhası için kullanılmaktadır. Buna ek olarak Block 2+; anti-drone görevleri için optimize edilmiş, tungsten kinetik harp başlığı ile donatılmıştır.
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