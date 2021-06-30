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Eğitim Covid sonrası duygusal destekler başladı
Eğitim

Covid sonrası duygusal destekler başladı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Telafide Ben de Varım” programı ile salgının zorluklarıyla geçen bir buçuk yıllık dönemin ardından 21 Haziran’da öğrencilere yönelik sosyal, duygusal, akademik destekler başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:59:00 -
Covid sonrası duygusal destekler başladı

yeniakit.com.tr

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Telafide Ben de Varım” programı ile salgının zorluklarıyla geçen bir buçuk yıllık dönemin ardından 21 Haziran’da öğrencilere yönelik sosyal, duygusal, akademik destekler başlatıldı.

Telafi sürecinde her il, kendi koşullarına uygun programlar başlatıyor. Hakkâri’de telafi etkinliklerine katılan öğrencilere Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da misafir oldu. Selçuk, Hakkâri Mergabütan Kayak Tesisleri mevkisinde, etkinlik kamplarının kurulduğu alanda öğrencilerle buluştu. Kamp boyunca gençler, tabiatın atmosferinde, fiziksel ve zihinsel gelişimleri için tırmanma, yön bulma, okçuluk, binicilik, düğüm atma, yürüyüş, telsiz, hijyen ve değerler eğitimi gibi onlarca etkinlik yapacak, yeni dostluklar edinecekler. Gençler her güne sabah sporu ile başlayacak.

Her etkinliğin içinde müfredatla birlikte eğlence var!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi programının “derslerin telafisi” ve “salgının telafisi” diye ayrılamayacağını belirterek yapılan her etkinliğin içinde eğlenceyle birlikte bir müfredat olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, “Doğa kampındaki futbolun, voleybolun, basketbolun, kanonun, okçuluğun taktiklerinin içinde matematik var, fizik var, mantık var, konsantrasyon var, motivasyon var… Yakılan kamp ateşinde kimya var, gölgesine sarılıp dallarını okşadığımız ağaçlarda biyoloji var. Rafting sporunda denge var, suyun gücünü hissetmek var. Tüm bunları deneyimleyerek öğrenmek paha biçilemez. Biz burada sadece rafting yapmadık, coğrafya dersinin derinliklerine daldık. Bu vadide akan Zap nehrinin debisini keşfederek fizik dersine geçtik, suyun kaldırma kuvvetini, itme çekme kuvvetini, hareket kavramını işledik. Hayatın içindeki müfredat işte tam da burada” diye konuştu.
Yeni Akit Gazetesi

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