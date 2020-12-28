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Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!

Sosyal medyada paylaşılan yabancı bir profesörün alüminyum ve wifi ile ilgili anlattıkları kan dondurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:44:00 -

Yabancı bir bilim adamı, insan beyninde bulunan epifiz bezine alüminyum ve glifosat bileşeni ile nasıl zehir ulaştığını anlattı. "Dünyada ultra zeki bir grup bilim adamı olabilir." diyen yabancı Prof. "Eğer nefesinize alüminyum çekmişseniz ve gıda zincirinden glifosat alıyorsanız bu glifosat ve aluminyum sindirim sisteminde birleşip altı farklı kimyasal oluşturmak üzere kan dolaşımına giriyor. Bu bileşiğin varacağı son nokta epifiz bezidir." dedi.

Wifi tehlikesi!

"Bu bileşik beyne girebilmek için gereken kan-beyin bariyerini açmaktır." diyen Prof., "Wifi tam da bunu yaparak kan beyin bariyerini açıyor. Böylece eskiden kan dolaşımında, boyundan aşağı, vücutta kalan toksinler artık serbestçe beyne girebiliyorlar. Bütün zehirler bu şekilde giriyor. Bunu etraflıca düşündüğünüz zaman şu sonuca varıyorsunuz: Ya ultra zeki bir grup bilim adamı var. Bunlar öyle bir protokol oluştuşmuşlar ki içme suyuna florür koymuşlar. Havaya nano alüminyum parçacıkları, gıdaya glifosat eklemişler. Ve sonra bunu doğru frekanslarla ateşleyerek aktive etmişler ya da yeterli sayıda aptal insan seneler boyunca yanlış seçimler yaparak bu ortama sebep olmuşlar." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Gayrimüslim

Olay gayet açık
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Adile

Kesin bir bilgi değilse, her duyduğunu yayımlamak; sadece bu işi sulandırmak ve halkın kafasını karıştırıp küreselcilerin hayallerini gerçekleştirmeye yarar.
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