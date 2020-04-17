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Aktüel

Covid-19’u yenip alkışlarla taburcu oldular

Muş Devlet Hastanesinde korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanarak yeniden sağlığına kavuşan 3 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

2020-04-17 19:59:15 -
Covid-19’u yenip alkışlarla taburcu oldular

Muş Devlet Hastanesinde korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanarak yeniden sağlığına kavuşan 3 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.


Muş’ta korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan ikisi kadın biri erkek 3 vatandaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Korona virüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrılan vatandaşlar, yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hastanede tedavi gören bazı vatandaşlarda alkışlarla taburcu olan vatandaşları cep telefonları ile görüntüledi. Taburcu olan hasta yakınları da dışarıda ailelerine kavuşacakları anı bekledi.


Korona virüsü yenerek taburcu olan hastalardan Lezgin Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doktorlarımızdan, personellerimizden, tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Gereken müdahaleyi yaptılar. Sağlıkçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hastalığımı iyi bir süreç ile atlattım” dedi.

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