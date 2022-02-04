Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak özelliği ile ilgili dikkat çeken araştırma!
Bilim insanları tarafından koronavirüs hastalığını ağır geçiren kişiler üzerinde geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucuna göre, D vitamini eksikliği olanların hastalığı ağır geçirme veya hastalıktan dolayı hayatını kaybetme riskinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldığı açıklandı.
Bar-Ilan Üniversitesi'nde görevli doktorlar, koronavirüsü ağır geçiren kişiler üzerinde dikkat çekici bir araştırma yaptı.
D vitamini eksikliği riski!
Yapılan araştırmada, D vitamini eksikliği olanların koronavirüsü daha ağır geçirme ya da hastalıktan dolayı yaşamını yitirme riskinin çok daha yüksek olduğunu tespit edildi.
Plos One isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, bin 100 kişi üzerinde çalışıldığı açıklandı.
İlgili araştırmayı yürüten Dr. Amiel Dror, "Bu sonuçlar, D vitamininin normal seviyelerde olmasının virüse karşı etkili sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor." dedi.