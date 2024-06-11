Covid-19 sonrası ilginç şeyler oluyor! Dünyanın yarısı miyop olabilir! Neler yapmalı? Bunu yapın yeter

Miyop salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Uluslararası araştırmalar bu durumun sebebinin geride bıraktığımız Covid-19 pandemisi olduğunu ortaya koyuyor. Nature dergisinde yayınlanan araştırmada açık havada geçirilen zamanın, artan miyop vakalarına karşı en iyi çözüm olduğu belirtilirken bilim insanlarının miyop rahatsızlığını tersine çevirmek için yaptığı çalışmalara da yer veriliyor. Avrupa ve Asya'dan üniversitelerin katılımıyla yapılan kapsamlı araştırmada dünyayı etkisi altına alan bu yeni durum, "Covid-19 salgını çocukların öğrenme ve dünyayı görme biçimini yeniden şekillendirmekle kalmadı, gözbebeklerinin şeklini değiştirdi" sözleriyle ifade ediliyor.

Pandemide çocukların ekrana maruz kalma sürelerinin artmasıyla miyop vakalarının çoğalması arasında bağlantı kuruluyor.

'KISA GÖRME UYUMU'

Nature'daki araştırmada pandemi döneminin etkileriyle ilgili şu bilgilere yer verildi: "Gerçek hayattaki sınıflar ve oyun alanları yerlerini sanal toplantılara ve dijital cihazlara bıraktıkça çocukların ekranlara ve yakındaki diğer nesnelere odaklanarak harcadıkları süre arttı. Açık havada geçirdikleri süre ise hızla azaldı. Bu değişim çocukların anatomisinde kayda değer bir değişikliğe yol açtı. Çocukların gözbebekleri kısa görme görevlerine daha iyi uyum sağlayacak şekilde uzadı."

KALICI KÖRLÜK RİSKİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa'dan Asya'ya kadar çeşitli bölgelerde yapılan kapsamlı çalışmaların bu değişimi belgelediğinin belirtildiği araştırmada şunlar yer aldı: "Bir analiz, altı yaşındaki çocuklarda patolojik olarak gerilmiş gözbebeklerinin görülme sıklığının, pandemi öncesi seviyelere kıyasla neredeyse iki katına çıktığını ortaya koydu. Bu uzama, gözün arkasındaki ışığa duyarlı katman olan retinadaki yakın çekim görüntülerinin netliğini artırır. Ancak aynı zamanda uzaktaki nesnelerin bulanık görülmesine neden olarak miyopi veya miyopluk olarak bilinen bir duruma yol açar. Her ne kadar düzeltici gözlükler genellikle bu soruna çözüm getirse de şiddetli miyop, retina dekolmanı, makula dejenerasyonu, glokom ve hatta kalıcı körlük gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir."

BUNU YAPIN!

GÜNLÜK 1 SAAT MOLA

Miyop oranlarının dünya genelinde Covid-19 salgınından önce hızla artışa geçtiği belirtilerek "2010'ların başından itibaren tahminler, miyop rahatsızlığının yüzyılın ortasına kadar dünya nüfusunun yarısını etkileyeceğini gösterdi" deniliyor. Araştırmada çözümle ilgili şunlara yer veriliyor: "Araştırmalar bu durumu geri çevirmek için basit bir çözüme işaret ediyor. Göz yapısında değişikliklerin meydana gelme olasılığının en yüksek olduğu çocukluk döneminde daha fazla açık hava etkinliği gerekiyor. Dünya genelinde yapılan araştırmalar günde yaklaşık bir saat fazladan açık havada mola vermenin uzağı görememe olasılığını önemli ölçüde azaltabildiğini gösteriyor."

GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTI

Miyopun Covid-19 sonrası arttığı söylense de buna karşı görüşler de var. Göz doktoru Levent Akçay aslında gizli miyopların ortaya çıktığını belirterek,: "İnsan gözünün miyop olması genetik faktörlerle bağlantılı. Eğer göz büyükse miyop olma ihtimali yükselir. Bir de yakın okumayla ilgili faktörler vardır. Örneğin çocuklar dışarıda oynamak yerine devamlı yakına bakarsa miyop olur. Ama biz pandemide en fazla bir yıl eve kapandık. Bu bir yılda olabilecek bir şey değil. Yıllar boyunca sürmesi gerekir. Pandemi döneminde daha çok doktora gidildi, insanlar sağlık konusunda hassaslaştı. Bu arada miyop rahatsızlığı da daha fazla görünür hale geldi" diye konuştu.