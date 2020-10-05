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Sağlık Covid-19 aşısı denekleri anlattı: Titremekten dişimi kırdım
Sağlık

Covid-19 aşısı denekleri anlattı: Titremekten dişimi kırdım

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıları deneyenler yaşadıkları tecrübeyi anlattı. Covid-19 aşısı olan denekler, en çok yüksek ateş, baş ağrısı ve bitkinlik semptomlarını hissettiklerini söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:48:00 -
Covid-19 aşısı denekleri anlattı: Titremekten dişimi kırdım

CNBC, üçü Moderna'nın çalışmasında ve ikisi Pfizer'in son aşama denemelerinde olmak üzere beş katılımcıyla röportaj yaptı.

Röportaj yapılan denekler arasında aşırı titremeden dolayı dişini kırdığını ve saatlerce 40 derece ateşte yattığını aktaranlar var.

Açıklamalara göre semptomlar "rahatsız edici, ciddi boyutlara" ulaştı; ancak bu etkiler büyük oranda bir gün içinde normale döndü.

Dünya çapında en az 41 farklı Covid-19 aşısının insanlar üzerinde denemeleri yapılıyor. ABD destekli dört aday aşıüçüncü aşamada. Bunlar; Moderna, Pfizer, AstraZeneca ve Johnson & Johnson. Üçüncü aşama denemeleri, aşıların dağıtımı için gereken son kritik adım olarak düşünülüyor. Yetkililer, yıl sonuna kadar en az bir güvenli ve etkili aşıya sahip olmayı bekliyor.

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